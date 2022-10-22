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إقتصاد
"ستاندرد آند بورز" تثبت تصنيف مصر عند B مع نظرة "مستقرة"
Lebanon 24
22-10-2022
|
05:29
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ثبتت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف مصر الائتماني عن درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية هذا العام، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد في المرحلة الحالية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الإبقاء على تصنيف مصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز، "يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأهمها: تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميا أبرزها: ارتفاع أسعار المواد الأساسية".
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(سكاي نيوز)
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