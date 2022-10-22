دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

وكان قد افتتح صباحاً على تسعيرة تراوحت ما بين 40500 و40550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 40450 و40500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.