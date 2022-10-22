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إقتصاد

هذا ما سجّله سعر صرف دولار السوق الموازية مساءً

Lebanon 24
22-10-2022 | 13:08
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تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم السبت، ما بين 40500 ليرة للبيع و40550 ليرة للشراء. 

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية قد سجّل عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 40450 و40500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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