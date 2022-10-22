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إقتصاد

قواعد الإقراض... هكذا ستتحرّك تركيا لدعم الليرة

Lebanon 24
22-10-2022 | 16:00
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شددت تركيا قواعد الإقراض للعديد من الشركات التي تتجاوز حيازاتها من العملات الأجنبية 500 ألف دولار نقدا، مما أدى إلى إدراج مزيد من الشركات المقترضة تحت مظلة قواعد بدأ سريانها في حزيران بهدف دعم الليرة.
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وقالت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية في تركيا إن الشركات الخاضعة لتدقيق مستقل وتحوز أصولا بالعملة الأجنبية تتجاوز قيمتها عشرة ملايين ليرة (538 ألف دولار)، بما يتجاوز 5% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية، لن يُسمح لها بالحصول على قروض جديدة بالليرة.

والقواعد الجديدة تأتي تشديدا لقواعد صدرت قبل أربعة أشهر واستهدفت الشركات التي تحوز أصولا بالنقد الأجنبي قيمتها 15 مليون ليرة، بما يتجاوز 10% من إجمالي الأصول أو الإيرادات السنوية.

ولامست الليرة التركية أدنى مستوياتها على الإطلاق في الأسابيع الأخيرة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى سياسات غير تقليدية تنتهجها السلطات التركية بخفض أسعار الفائدة في مواجهة ارتفاع التضخم.
المصدر: العربية
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