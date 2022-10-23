كيف يبدو الواقع التجاري بين دول الاتحاد الأوراسي؟

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صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن حجم التجارة بين دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بلغ في العام الماضي مستوى قياسيا خلال فترة وجود الاتحاد حيث تجاوز مستوى 73 مليار دولار.وقال ميشوستين، في كلمة في اجتماع للمجلس الحكومي الأوراسي اليوم الجمعة: "تعكس ديناميكيات نمو التجارة لدول منطقة الاتحاد الأوراسي التأثير الإيجابي لعمليات التكامل التي نناقشها هنا. خلال العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري بين دول الاتحاد ذروته طوال فترة وجود الاتحاد، حيث تجاوزت 73 مليار دولار، وهذا هو ما يقرب من 33% أعلى مما المستوى الذي كان في العام 2020".وأشار ميشوستين إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي على أساس توافق الآراء مع احترام جميع وجهات النظر تواصل بناء نظام متناغم للتعاون في جميع مجالات أنشطة الاتحاد من أجل تحسين نوعية حياة المواطنين وخلق بيئة عمل مريحة.وأنشئ الاتحاد الاقتصادي الأورآسي مطلع عام 2015 على أساس الاتحاد الجمركي الذي كان قائما آنذاك بين روسيا وبيلاروس وكازاخستان، وانضمت إليه لاحقا كل من أرمينيا وقرغيزستان في السنة ذاتها.وتضمن اتفاقيات الاتحاد لجميع أعضائه حرية تنقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال واليد العاملة، وانتهاج سياسة متفق عليها في قطاعات التجارة والطاقة والصناعة والزراعة والنقل."برايم"