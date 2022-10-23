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إقتصاد

ماسك يتجه لبيع أسهم في "تسلا" بـ10 مليارات دولار

Lebanon 24
23-10-2022 | 13:00
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قال محللون اقتصاديون معتبرون في الولايات المتحدة، إن الملياردير الأميركي المعروف، والرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات الكهربائية، قد يضطر إلى بيع ما يصل قيمته إلى 10 مليارات دولار من أسهم "تسلا" التي يمتلكها.
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وبحسب موقع "بزنس إنسايدر" في تقرير فإن ماسك قد يبيع هذه الكمية الضخمة من أسهمه في "تسلا" خلال الأيام القليلة المقبلة لإنجاز صفقة الاستحواذ على "تويتر" المثيرة للجدل.

وقال المحلل في "ويدبوش" دان آيفز، في مذكرة يوم الجمعة، إن إيلون ماسك قد يضطر إلى بيع ما بين 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار من أسهم "تسلا" الأسبوع المقبل ليتمكن من إتمام صفقة شراء "تويتر" بقيمة 44 مليار دولار.
المصدر: العربية
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