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إقتصاد

بعد قرار المركزي.. على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
23-10-2022 | 15:53
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اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، وسجّل ما بين 35500 و36000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 40550 ليرة للبيع و40600 ليرة للشراء. 
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