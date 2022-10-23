بعد قرار المركزي.. على اي سعر اقفل الدولار مساء اليوم؟

اقفل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم، وسجّل ما بين 35500 و36000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد سجل عصرا ما بين 40550 ليرة للبيع و40600 ليرة للشراء.