اردير مصري يدرس استثمار 100 مليون دولار في المغرب... اليكم التفاصيل

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أبدى نجيب ساويرس الرئيس التنفيذي لشركة "أوراسكوم للاستثمار"، استعداده لضخ 100 مليون دولار في المغرب، في حال توفرت الفرصة الاستثمارية المناسبة لذلك.وقال الملياردير المصري في تصريح لقناة "الشرق" على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي الإفريقي (Choiseul) المنعقد في الدار البيضاء: "سندخل السوق المغربية، خلال السنوات القريبة المقبلة، لو وجدنا مجالا مفتوحا ليس فيه منافسة كبيرة.. لكننا لن ندخل في مشروع يتطلب استثمارات تفوق 100 مليون دولار كمرحلة أولى".وبخصوص للقطاعات التي يدرس الاستثمار فيها، صرح ساويرس بأن التركيز سيكون على التكنولوجيا وعلى رأسها شحن السيارات الكهربائية، حيث قال: "المغرب يستعد لبناء مصنع لبطاريات المركبات الكهربائية، فلو أضافت الجهة المعنية لهذه الفرصة الاستثمارية حق إنشاء محطات لشحن هذه السيارات فنحن مهتمون جدا للدخول بهذا المشروع".وتابع قائلا "لدينا شركة تستثمر في الطاقة الشمسية البديلة، والمغرب يحتوي على فرصة مهمة بهذا المجال. كذلك الأمر بالنسبة لإقامة مشاريع صناعات غذائية، على مثال مصنع السكر الذي نملكه ونديره في مصر، بالإضافة إلى قطاع السياحة والفنادق النشط جدا.. كلها فرص مهمة، لكن ليس لدينا التزام مؤكد بمشروع محدد حتى الآن".وكشف ساويرس أنه سيعقد اجتماعا مع وزير الاستثمار المغربي.وحسب قناة "الشرق"، وصف رئيس "أوراسكوم للاستثمار"، الاستثمار في محطات شحن السيارات الكهربائية في إفريقيا بـ"المستقبل"، مشيرا إلى مفاوضات يعقدها مع عدة حكومات إفريقية ليحوز السبق في هذا المجال. "الشرق"