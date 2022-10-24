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إقتصاد

انخفاض كبير في سعر المحروقات.. اليكم كيف أصبحت

Lebanon 24
24-10-2022 | 02:47
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انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 58000 ليرة لبنانية، و98 أوكتان 59000 ليرة لبنانية، كما انخفض سعر المازوت 71000 ليرة لبنانية والغاز 35000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 699000 ليرة 
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- صفيحة البنزين 98 اوكتان: 715000 ليرة 
- المازوت: 845000 ليرة 
- الغاز: 415000 ليرة .
 
 
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