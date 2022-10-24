انخفاض كبير في سعر المحروقات.. اليكم كيف أصبحت

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انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 أوكتان 58000 ليرة لبنانية، و98 أوكتان 59000 ليرة لبنانية، كما انخفض سعر المازوت 71000 ليرة لبنانية والغاز 35000 ليرة لبنانية.وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:- صفيحة البنزين 95 أوكتان: 699000 ليرة- صفيحة البنزين 98 اوكتان: 715000 ليرة- المازوت: 845000 ليرة- الغاز: 415000 ليرة .