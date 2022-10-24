26
o
بيروت
27
o
طرابلس
21
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
28
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
البراكس: تراجع إضافي في أسعار المحروقات في الأيام المقبلة
Lebanon 24
24-10-2022
|
03:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس انه "بعد البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اعلن فيه توقفه عن شراء الدولار من السوق المحلي وانه سيقوم حصرا ببيع الدولار من خلال منصة صيرفة بدءا من يوم غد الثلثاء، تراجع سعر الصرف في الاسواق الموازية الحرة اكثر من 3150 ليرة. وعلى اثره، صدر اليوم جدول تركيب لاسعار المحروقات التي انخفضت نتيجة تراجع سعر صرف الدولار الذي احتسب في جدول اليوم 37200 عوضاَ عن 40350 ليرة في الجدول السابق ونتج عن ذلك انخفاض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 58000 ليرة لتصبح 699000 ليرة.اما صفيحة المازوت فانخفضت 71000 ليرة لتصبح 845000 ليرة وكذلك قارورة الغاز 35000 ليرة لتصبح 415000".
Advertisement
واشار البراكس في تصريح الى انه "لم يطرأ اي تعديل على اسعار استيراد المحروقات التي تعدل في جدولي الثلثاء والجمعة فقط"، وقال:"اما اسعار المحروقات في الاسواق اللبنانية ستشهد في الايام المقبلة تراجعاً ملحوظاً نتيجة تراجع سعر الدولار وانعكاس التراجع الذي شهدته اسعار النفط عالميا في الايام الماضية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
قبل قليل.. هذا ما فعله الصرّافون وسط هبوط الدولار
Lebanon 24
قبل قليل.. هذا ما فعله الصرّافون وسط هبوط الدولار
13:26 | 2022-10-23
23/10/2022 01:26:44
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر البنزين.. هكذا سيُصبح السعر غداً
Lebanon 24
انخفاضٌ كبير لسعر البنزين.. هكذا سيُصبح السعر غداً
12:05 | 2022-10-23
23/10/2022 12:05:35
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات من سوق الدولار.. إلى أي سعر ستصلُ الليرة؟
Lebanon 24
آخر المعطيات من سوق الدولار.. إلى أي سعر ستصلُ الليرة؟
11:58 | 2022-10-23
23/10/2022 11:58:57
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة محاصرة على الأوتوستراد بسبب الأمطار: "خلصونا"!
Lebanon 24
فنانة لبنانيّة محاصرة على الأوتوستراد بسبب الأمطار: "خلصونا"!
14:00 | 2022-10-23
23/10/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هبوط مفاجئ للدولار مقابل الليرة واسئلة عن الخلفيات وارتباطها بنهاية العهد
Lebanon 24
هبوط مفاجئ للدولار مقابل الليرة واسئلة عن الخلفيات وارتباطها بنهاية العهد
22:06 | 2022-10-23
23/10/2022 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
08:47 | 2022-10-24
خبر ينتشر عن وقف العمل بسعر صرف الدولار على أساس 1500 ليرة... ما حقيقته؟
08:00 | 2022-10-24
الاقتصاد الصيني يحقق نموا ملحوظا
05:00 | 2022-10-24
التخلي عن العطل الشتوية... هكذا أثرت الازمة الاقتصادية على سلوكيات المواطن الالماني
02:47 | 2022-10-24
انخفاض كبير في سعر المحروقات.. اليكم كيف أصبحت
02:00 | 2022-10-24
4 مناطق جديدة للتبادل الحر... اليكم التفاصيل
01:53 | 2022-10-24
بعد انخفاضه المفاجئ ووصوله إلى 35 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
24/10/2022 16:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
24/10/2022 16:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
24/10/2022 16:12:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact