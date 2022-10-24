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إقتصاد

البراكس: تراجع إضافي في أسعار المحروقات في الأيام المقبلة

Lebanon 24
24-10-2022 | 03:44
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 أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس انه "بعد البيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي اعلن فيه توقفه عن شراء الدولار من السوق المحلي وانه سيقوم حصرا ببيع الدولار من خلال منصة صيرفة بدءا من يوم غد الثلثاء، تراجع سعر الصرف في الاسواق الموازية الحرة اكثر من 3150 ليرة. وعلى اثره، صدر اليوم جدول تركيب لاسعار المحروقات التي انخفضت نتيجة تراجع سعر صرف الدولار الذي احتسب في جدول اليوم 37200 عوضاَ عن 40350 ليرة في الجدول السابق ونتج عن ذلك انخفاض سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 58000 ليرة لتصبح 699000 ليرة.اما صفيحة المازوت فانخفضت 71000 ليرة لتصبح 845000 ليرة وكذلك قارورة الغاز 35000 ليرة لتصبح 415000".
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واشار البراكس في تصريح  الى انه "لم يطرأ اي تعديل على اسعار استيراد المحروقات التي تعدل في جدولي الثلثاء والجمعة فقط"، وقال:"اما اسعار المحروقات في الاسواق اللبنانية ستشهد في الايام المقبلة تراجعاً ملحوظاً نتيجة تراجع سعر الدولار وانعكاس التراجع الذي شهدته اسعار النفط عالميا في الايام الماضية".
 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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