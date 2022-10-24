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إقتصاد

انخفاض أسعار النفط بعد بيانات صينية

Lebanon 24
24-10-2022 | 13:00
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 تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم ، في ظل مخاوف اقتصادية من زيادة معروض النفط بعد بيانات أظهرت تباطأ الطلب على النفط الخام في الصين. 

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.28% إلى 83.96 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.10% إلى 92.47 دولار للبرميل.
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وكشفت بيانات رسمية اليوم أن واردات الصين من النفط الخام بلغت 9.79 مليون برميل يوميا خلال ايلول الماضي رغم ارتفاعها عن آب الماضي لكنها أقل بنسبة 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر: روسيا اليوم
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