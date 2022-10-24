22
o
بيروت
24
o
طرابلس
13
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
13
o
بشري
22
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
انخفاض أسعار النفط بعد بيانات صينية
Lebanon 24
24-10-2022
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تراجعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم ، في ظل مخاوف اقتصادية من زيادة معروض النفط بعد بيانات أظهرت تباطأ الطلب على النفط الخام في الصين.
وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.28% إلى 83.96 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.10% إلى 92.47 دولار للبرميل.
Advertisement
وكشفت بيانات رسمية اليوم أن واردات الصين من النفط الخام بلغت 9.79 مليون برميل يوميا خلال ايلول الماضي رغم ارتفاعها عن آب الماضي لكنها أقل بنسبة 2% عن نفس الفترة من العام الماضي.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هبوط مفاجئ للدولار مقابل الليرة واسئلة عن الخلفيات وارتباطها بنهاية العهد
Lebanon 24
هبوط مفاجئ للدولار مقابل الليرة واسئلة عن الخلفيات وارتباطها بنهاية العهد
22:06 | 2022-10-23
23/10/2022 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل حالياً
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل حالياً
12:57 | 2022-10-24
24/10/2022 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ تكشف منزل عون الجديد.. "مبروك فخامة الرئيس"!
Lebanon 24
صورٌ تكشف منزل عون الجديد.. "مبروك فخامة الرئيس"!
14:34 | 2022-10-24
24/10/2022 02:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انخفاضه المفاجئ ووصوله إلى 35 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد انخفاضه المفاجئ ووصوله إلى 35 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
01:53 | 2022-10-24
24/10/2022 01:53:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-24
24/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
14:00 | 2022-10-24
دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. على أي تسعيرة أقفل؟
11:07 | 2022-10-24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. إليكم تفاصيله
10:15 | 2022-10-24
دول لديها أكبر عدد من أصحاب المليونيرات.. هل بينها عربية؟
09:56 | 2022-10-24
ما هي العلاقة بين النفط والذهب والدولار؟
09:45 | 2022-10-24
إنخفاض كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
08:47 | 2022-10-24
خبر ينتشر عن وقف العمل بسعر صرف الدولار على أساس 1500 ليرة... ما حقيقته؟
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
25/10/2022 02:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
25/10/2022 02:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
25/10/2022 02:41:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact