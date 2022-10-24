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إقتصاد
إنخفاض كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
24-10-2022
|
09:45
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واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة إنخفاضه، وتراوح عصر اليوم، ما بين 35650 و35750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 37000 و37200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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