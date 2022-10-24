دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. على أي تسعيرة أقفل؟

واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة إنخفاضه، وتراوح مساء اليوم، ما بين 35400 و35500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.



Advertisement وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 35650 و35750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.