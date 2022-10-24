Advertisement

إقتصاد

دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. على أي تسعيرة أقفل؟

Lebanon 24
24-10-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1003727-638022406362359178.jpg
Doc-P-1003727-638022406362359178.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
واصل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة إنخفاضه، وتراوح مساء اليوم، ما بين 35400 و35500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 35650 و35750 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
بعد انخفاضه المفاجئ ووصوله إلى 35 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
lebanon 24
25/10/2022 02:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما سجّله سعر صرف دولار السوق الموازية مساءً
lebanon 24
25/10/2022 02:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
lebanon 24
25/10/2022 02:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
lebanon 24
25/10/2022 02:41:48 Lebanon 24 Lebanon 24

دولار

السوق الموازية

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
13:00 | 2022-10-24
11:07 | 2022-10-24
10:15 | 2022-10-24
09:56 | 2022-10-24
09:45 | 2022-10-24
08:47 | 2022-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website