23
o
بيروت
21
o
طرابلس
12
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
26
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
12
o
بشري
23
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
"هدوء يسبق العاصفة"... اليكم واقع اسعار النفط في أوروبا
Lebanon 24
24-10-2022
|
23:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
علق نائب مدير الطاقة بمعهد الطاقة والتمويل (IEF) أليكسي بيلوغوريف، على الانخفاض الحالي الذي تشهده أسعار الغاز في أوروبا، والتي تراجعت اليوم دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.
وقال الخبير في أسواق الطاقة إن الانخفاض الحالي في أسعار الغاز في أوروبا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وخلال موسم التدفئة ستعود الأسعار للنمو مرة أخرى.
Advertisement
وأضاف قائلا: "أود أن أصف الوضع الحالي بالهدوء الذي يسبق العاصفة. من الواضح أن الأسعار ستعود إلى النمو خلال فترة التدفئة. ويمكن مشاهدة ذلك في العقود الآجلة لشهري ديسمبر (2022) ويناير (2023)، والتي لا تزال أعلى بنسبة 35%-45% من شهر نوفمبر".
وفي وقت سابق اليوم، انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، بحسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 14 يونيو الماضي.
وعن أسباب تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، أشار محللون إلى أن ذلك يعود إلى استقرار السوق في ظل ارتفاع مستوى إشغال مرافق تخزين الغاز تحت الأرض، ولم يستبعد المحللون أن تواجه دول القارة ارتفاعا جديدا في الأسعار.
وعلى الرغم من تراجع أسعار الوقود الأزرق في الأسواق الأوروبية إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بعدة مرات من مستويات العام الماضي."Rt"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
صورٌ تكشف منزل عون الجديد.. "مبروك فخامة الرئيس"!
Lebanon 24
صورٌ تكشف منزل عون الجديد.. "مبروك فخامة الرئيس"!
14:34 | 2022-10-24
24/10/2022 02:34:16
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل حالياً
Lebanon 24
إجراءٌ عاجل في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل حالياً
12:57 | 2022-10-24
24/10/2022 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بيانٌ جديد من مصرف لبنان بشأن "صيرفة".. إليكم تفاصيله
11:07 | 2022-10-24
24/10/2022 11:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
إنخفاض كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
إنخفاض كبير بسعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-10-24
24/10/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ببطن منتفخ.. جيسيكا عازار تستعرض حملها وإحدى المتابعات تهاجمها: "عيب عليكي" (صورة)
Lebanon 24
ببطن منتفخ.. جيسيكا عازار تستعرض حملها وإحدى المتابعات تهاجمها: "عيب عليكي" (صورة)
03:20 | 2022-10-24
24/10/2022 03:20:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:30 | 2022-10-25
مصارف بدائرة الخطر: سيولة أو تصفية؟ وما مصير أموال المودعين فيها؟
02:00 | 2022-10-25
اعادة بناء سمعة بريطانيا المالية.. اليكم اولى مهام رئيس الوزراء البريطاني الجديد
01:44 | 2022-10-25
بعد انخفاضه أمس إلى 35 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار صباحا في السوق الموازية؟
23:33 | 2022-10-24
الرئيس السابق للمركزي الاوكراني مطلوب للقضاء... اليكم التفاصيل
14:00 | 2022-10-24
دولار السوق الموازية يواصل انخفاضه.. على أي تسعيرة أقفل؟
13:00 | 2022-10-24
انخفاض أسعار النفط بعد بيانات صينية
فيديو
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
25/10/2022 09:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
25/10/2022 09:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
Lebanon 24
جريمة مروّعة في وسط الطريق في لندن... ومفاجأة بشأن جنسيّة القاتل! (فيديو)
08:12 | 2022-10-21
25/10/2022 09:36:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact