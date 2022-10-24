"هدوء يسبق العاصفة"... اليكم واقع اسعار النفط في أوروبا

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علق نائب مدير الطاقة بمعهد الطاقة والتمويل (IEF) أليكسي بيلوغوريف، على الانخفاض الحالي الذي تشهده أسعار الغاز في أوروبا، والتي تراجعت اليوم دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.وقال الخبير في أسواق الطاقة إن الانخفاض الحالي في أسعار الغاز في أوروبا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، وخلال موسم التدفئة ستعود الأسعار للنمو مرة أخرى.وأضاف قائلا: "أود أن أصف الوضع الحالي بالهدوء الذي يسبق العاصفة. من الواضح أن الأسعار ستعود إلى النمو خلال فترة التدفئة. ويمكن مشاهدة ذلك في العقود الآجلة لشهري ديسمبر (2022) ويناير (2023)، والتي لا تزال أعلى بنسبة 35%-45% من شهر نوفمبر".وفي وقت سابق اليوم، انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، بحسب مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF، دون مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 14 يونيو الماضي.وعن أسباب تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، أشار محللون إلى أن ذلك يعود إلى استقرار السوق في ظل ارتفاع مستوى إشغال مرافق تخزين الغاز تحت الأرض، ولم يستبعد المحللون أن تواجه دول القارة ارتفاعا جديدا في الأسعار.وعلى الرغم من تراجع أسعار الوقود الأزرق في الأسواق الأوروبية إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بعدة مرات من مستويات العام الماضي."Rt"