العالم يخبتر أولى أزمات الطاقة الحقيقية... تصريح لافت لرئيس وكالة الطاقة الدولية

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قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، اليوم الثلاثاء، إن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية، ستشهد شحا أكثر في المعروض العام المقبل، مع زيادة واردات أوروبا، ومع احتمال انتعاش الطلب الصيني.وأضاف بيرول في مؤتمر خلال أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة، أن 20 مليار متر مكعب فقط من طاقة الغاز الطبيعي المسال الجديدة ستُطرح في السوق العام المقبل، مشيرا إلى أن العالم في خضم "أول أزمة طاقة عالمية حقيقية".لكن بيرول لفت إلى أن أزمة الطاقة الحالية يمكن أن تكون نقطة تحول في تاريخها لتسريع مصادرها النظيفة وتشكيل نظام طاقة مستدام وآمن.وكانت الوكالة الدولية للطاقة، ذكرت في وقت سابق، أن تدابير ترشيد استهلاك الغاز في أوروبا ستكون "حاسمة" هذا الشتاء للحفاظ على المخزون بكميات تكفي في حال الانقطاع التام للغاز الروسي ووقوع "موجة برد متأخرة".وتوقعت الوكالة انخفاضاً بنسبة 0.8% في الاستهلاك العالمي للغاز في العام الحالي، وزيادة بنسبة 0.4% فقط خلال العام المقبل، وسط هذا السياق المتوتر في الأسواق العالمية للغاز، منذ عودة الحركة في 2021 مع انتهاء إجراءات الحد من كورونا، ومنذ بداية أزمة أوكرانيا في 24 فبراير.وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأوروبية ستستورد أكثر من 60 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في العام 2022 أو أكثر من ضعف صادرات الغاز الطبيعي المسال الإضافية للطاقة العالمية."العربية"