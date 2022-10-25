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إقتصاد
بنحو مليون دولار... بيع أغلى صقر في العالم في المزاد
Lebanon 24
25-10-2022
|
16:00
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بيع نوع نادر من الصقور في مزاد علني أقيم بمدينة مساعد الليبية بقيمة تقارب المليون دولار، حوالي 4 ملايين و 700 ألف دينار ليبي، بعد صيده في منطقة الجنوب الغربي، ليكون أغلى صقر في العالم.
وقال منظمو المزاد إن الطائر تم بيعه بهذا المبلغ بسبب سماته الفريدة وندرته في العالم، والسلالة التي ينتمي إليها، وهو من نوع "الشاهين" الذي يعرف محليا باسم "أبحرية".
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واشترى الصقر تاجر ليبي يدعى حاتم بوقلة، في مزاد حضره العديد من التّجار والصيادين ومربي الطيور في ليبيا. وقال التاجر إن هذا الصقر يعتبر الأغلى في العالم، معتبرا أنه يستحق المبلغ الذي دفع من أجل شرائه.
وأضاف في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أن هذا الصقر سيقدم هدية إلى آمر كتيبة "طارق بن زياد" التابعة للجيش الليبي، صدام حفتر.
(العربية)
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