بعد إنخفاضه الكبير... ما هي تسعيرة الدولار عصر اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 35250 و35350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 35000 و35200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.