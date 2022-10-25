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أثارت مبيعات الإعلانات المخيبة للآمال لـ"ألفابت"، الشركة الأم لـ"غوغل"، مخاوف عبر قطاع الوسائط الرقمية، الثلاثاء، مع خفض المعلنين إنفاقهم في مواجهة التباطؤ الاقتصادي.وبددت النتائج السلبية العديد من التوقعات بأن "غوغل"، وهي أكبر منصة إعلانية رقمية في العالم من حيث حصتها في السوق، ستظل قوية في ظل ضعف الاقتصاد، وعززت المخاوف في "وول ستريت" من استمرار التضخم في الإضرار بالإنفاق على الإعلانات.وفي الأسبوع الماضي، أشاع تسجيل "سناب"، المنافس الأصغر، أبطأ معدل نمو في إيراداتها على الإطلاق، مخاوف من التضخم في قطاع التكنولوجيا، ومحا مؤقتا 40 مليار دولار من قيمتها السوقية.وتراجعت أسهم "ألفابت" 7.2 بالمئة في تعاملات ما بعد الإغلاق.وتثير النتائج الضعيفة التي حققتها "ألفابت" مخاوف شركات أخرى في هذا القطاع، لا سيما "ميتا بلاتفورمز" التي تعتمد على الإعلانات.وتراجعت أسهم الشركة الأم لـ"فيسبوك"، التي تعلن عن نتائجها الأربعاء، 4.5 بالمئة، الثلاثاء.وقالت مديرة "ألفابت" المالية روث بورات إن التباطؤ في إجمالي إيرادات الإعلانات يرجع إلى "الأداء القوي جدا" للربع الأخير، مضيفة أن انخفاض مبيعات الإعلانات على "يوتيوب" سببه تراجع بعض المعلنين عن إنفاقهم على الإعلانات.