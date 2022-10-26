22
o
بيروت
32
o
طرابلس
9
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
16
o
بعلبك
9
o
بشري
22
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
النفط يتراجع.. تجاذبات العرض والطلب تبقيه في نطاق ضيق
Lebanon 24
26-10-2022
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
هبطت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع، لكن مخاوف العرض حدت من الخسائر.
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 تشرين الأول، وفقا لبيانات صادرة من معهد البترول الأميركي.
Advertisement
وفي حين عززت زيادة مخزونات الخام المخاوف من ركود عالمي من شأنه أن يقلص الطلب، فإن قيود العرض المستمرة تبقي تداول الأسعار في نطاق ضيق.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد كشف الأسبوع الماضي عن خطة لبيع ما تبقى من سحب قياسي من احتياطي النفط الاستراتيجي بحلول نهاية العام في مسعى منه لخفض أسعار البنزين المرتفعة.
تحرك الأسعار
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر كانون الأول 72 سنتا، أو 0.8 بالمئة، إلى 92.80 دولار للبرميل بحلول 0330 بتوقيت غرينتش، بعد إغلاقها مرتفعة 26 سنتا في الجلسة السابقة.
وهبطت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف تسليم كانون الأول بواقع 48 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 84.84 دولار، متخلية عن مكاسب الجلسة السابقة.
وقال محللو إيه.إن.زد ريسيرش في مذكرة "احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي وتشديد السياسة النقدية يفوق شبح تخفيضات الإمداد في الأسابيع الأخيرة".
وقال ستيفن إينيس، الشريك الإداري في (إس.بي.إيه) لإدارة الأصول "خفض إنتاج أوبك الذي يسري اعتبارا من نوفمبر والعقوبات الجديدة للاتحاد الأوروبي على النفط الروسي التي تدخل حيز التنفيذ من كانون الأول يجب أن تعطي دفعة (للأسعار)".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر مُفاجأة عن دولار "صيرفة" في المصارف.. ما يجري غير مُتوقع!
Lebanon 24
آخر مُفاجأة عن دولار "صيرفة" في المصارف.. ما يجري غير مُتوقع!
14:12 | 2022-10-25
25/10/2022 02:12:37
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيحصل بسعر الدولار بعد أيام.. إليكم السيناريو المُنتظر
Lebanon 24
هذا ما سيحصل بسعر الدولار بعد أيام.. إليكم السيناريو المُنتظر
16:00 | 2022-10-25
25/10/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك ينتشر... ماذا قال فيه؟ (فيديو)
Lebanon 24
توقّع لميشال حايك ينتشر... ماذا قال فيه؟ (فيديو)
07:19 | 2022-10-25
25/10/2022 07:19:05
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع "صوت قويّ" في زوق مُصبح.. ماذا حدث هناك؟
Lebanon 24
سماع "صوت قويّ" في زوق مُصبح.. ماذا حدث هناك؟
16:33 | 2022-10-25
25/10/2022 04:33:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بثّ مباشر.. شاهدوا كسوف الشمس الجزئي الآن عبر "لبنان24"
Lebanon 24
بثّ مباشر.. شاهدوا كسوف الشمس الجزئي الآن عبر "لبنان24"
06:32 | 2022-10-25
25/10/2022 06:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:00 | 2022-10-26
بعد تعميم الاحد ... ماذا عن أسعار الصرف المعتمدة لدى المصارف؟
01:41 | 2022-10-26
الدولار يُعاود ارتفاعه.. هكذا افتتحت السوق الموازية
23:40 | 2022-10-25
الدولار سيرتفع مجدداً.. هذا ما كشفته خبيرة اقتصادية
23:33 | 2022-10-25
مبيعات "ضعيفة" للإعلانات في الشركة الأم لـ"غوغل"
16:00 | 2022-10-25
بنحو مليون دولار... بيع أغلى صقر في العالم في المزاد
14:00 | 2022-10-25
دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟
فيديو
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بكليب جريء.. رقص وغنج وإثارة! (فيديو)
02:47 | 2022-10-26
26/10/2022 11:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
Lebanon 24
تغريدة كادت تشعل حرباً بين اليسا ونانسي عجرم.. إليكم ما جرى (فيديو)
14:00 | 2022-10-22
26/10/2022 11:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وقتلى وألسنة نيران... طائرة تصطدم بمبنى سكني في أميركا (فيديو)
09:14 | 2022-10-22
26/10/2022 11:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact