النفط يتراجع.. تجاذبات العرض والطلب تبقيه في نطاق ضيق

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هبطت أسعار النفط، الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات الصناعة أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع، لكن مخاوف العرض حدت من الخسائر.وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 4.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 21 تشرين الأول، وفقا لبيانات صادرة من معهد البترول الأميركي.وفي حين عززت زيادة مخزونات الخام المخاوف من ركود عالمي من شأنه أن يقلص الطلب، فإن قيود العرض المستمرة تبقي تداول الأسعار في نطاق ضيق.وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد كشف الأسبوع الماضي عن خطة لبيع ما تبقى من سحب قياسي من احتياطي النفط الاستراتيجي بحلول نهاية العام في مسعى منه لخفض أسعار البنزين المرتفعة.