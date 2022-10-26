وزير المالية السعودي: هناك حاجة لمزيد من التنسيق للاستقرار الاقتصادي

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في تصريحات على هامش "مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار"، إن هناك حاجة عالمية لمزيد من التنسيق للاستقرار الاقتصادي، مشيراً إلى أن "الأشهر الـ6 المقبلة، وربما السنوات الـ6 ستكون جيدة جداً بالنسبة للخليج".وأضاف أن "العالم بحاجة للاستثمار في أمن الطاقة دون الإضرار بأمن المناخ"، مؤكداً أن "تحوّل الطاقة سيستغرق سنوات.. ربما 30 عاماً". ولفت إلى أن "مخاطر الاقتصاد العالمي اليوم قوبلت سابقا بالنكران"، مشيراً إلى أن المملكة وعبر مجموعة "G20" "تزيد دعم الدول منخفضة الدخل".