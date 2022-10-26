Advertisement

إقتصاد

الذهب يتعافى مع تراجع الدولار

Lebanon 24
26-10-2022 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1004254-638023842552346217.PNG
Doc-P-1004254-638023842552346217.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلا 1663.26 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1667.10 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".
Advertisement

وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مع تغذية بيانات أميركية ضعيفة للتكهنات بشأن توجه أقل تشددا في السياسة النقدية من المركزي الأميركي، بينما لامس مؤشر الدولار أقل مستوى منذ الخامس من أكتوبر مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.1% مسجلة 19.56 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 922.90 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 2.1% إلى 1963.81 دولار.
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
03:00 | 2022-10-26
14:26 | 2022-10-26
14:00 | 2022-10-26
13:00 | 2022-10-26
12:06 | 2022-10-26
10:24 | 2022-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website