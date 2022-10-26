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إقتصاد
الذهب يتعافى مع تراجع الدولار
Lebanon 24
26-10-2022
|
15:00
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ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع تراجع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة.
زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.7% مسجلا 1663.26 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1667.10 دولار للأوقية، بحسب "رويترز".
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وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات مع تغذية بيانات أميركية ضعيفة للتكهنات بشأن توجه أقل تشددا في السياسة النقدية من المركزي الأميركي، بينما لامس مؤشر الدولار أقل مستوى منذ الخامس من أكتوبر مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.1% مسجلة 19.56 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.9% إلى 922.90 دولار للأوقية، كما صعد البلاديوم 2.1% إلى 1963.81 دولار.
المصدر:
العربية
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