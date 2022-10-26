إرتفاع ملحوظ في سعر صرف الدولار... كم بلغ عصر اليوم؟

إرتفع سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، وسجّل تسعيرة تتراوح ما بين 37000 و37100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان دولار السوق الموازيّة إفتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 36000 و36100 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.