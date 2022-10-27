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إقتصاد

سوق الغاز في أوروبا... هذا ما حذر منه البنك الدولي

Lebanon 24
27-10-2022 | 00:06
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حذر البنك الدولي من تداعيات كبيرة في سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي، وقال إنه من المتوقع أن يصعد سعر الغاز الطبيعي بنحو 4 مرات بحلول 2024 مقارنة بمتوسط السنوات الخمس السابقة.

وقال البنك الدولي في تقرير صدر في أكتوبر الجاري: "يتوقع أن يتضاعف سعر الفحم في أستراليا والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة عن متوسط السنوات الخمس الماضية، وقد يتضاعف سعر الغاز الطبيعي في أوروبا أربع مرات".
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وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية ستعمل مع دول الاتحاد الأوروبي لإنشاء آلية لتصحيح الوضع في سوق الغاز في الاتحاد الأوروبي وذلك "للحد من فترات ارتفاع الأسعار".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي في 24 نوفمبر المقبل للاتفاق على إجراءات جديدة للطاقة، والتي هي قيد المناقشة مع المفوضية الأوروبية.
"نوفوستي"

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