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إقتصاد
روسيا... تمديد القيود التجارية مع الدول غير الصديقة
Lebanon 24
27-10-2022
|
02:00
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مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة سريان مرسوم خاص بفرض قيود على التجارة الخارجية لروسيا، الأمر يتعلق بصادرات منتجات ومواد خام إلى الدول غير الصديقة لروسيا.
وتم نشر مرسوم بهذا الشأن على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية التابعة للحكومة الروسية اليوم الأربعاء، ووفقا له فقد تم تمديد القيود حتى نهاية 2023.
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وأدخل المرسوم الجديد تعديلات على مرسوم رئاسي سابق يحمل رقم 100 وتاريخ 8 مارس 2022 حول "تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا".
كذلك تم فرض قيود على إجراء معاملات مع 45 بنكا، ومنها "سيتي بنك" و"رايفايزن بنك" و"يونكريديتو"، ووفقا لأمر من الرئاسة الروسية فإنه يمكن إجراء تعاملات مع هذه البنوك فقط بعد الحصول على تصريح خاص."برايم"
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