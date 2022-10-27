أسهم أوروبا تتراجع وسط ترقب لرفع سعر الفائدة

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استهلت الأسهم الأوروبية تداولات اليوم الخميس على انخفاض مع التزام المستثمرين الحذر قبل قرار متوقع على نطاق واسع للبنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة، فضلا عن كشف بنك كريدي سويس السويسري المتعثر عن خطط لإعادة الهيكلة.وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعدما أغلق، أمس الأربعاء، عند أعلى مستوى في خمسة أسابيع.وخسر سهم كريدي سويس 8.5%، بعدما أعلن عن خطط لجمع أربعة مليارات فرنك سويسري (4.05 مليار دولار) عن طريق بيع أسهم، مع شطب آلاف الوظائف وإعادة هيكلة بنكه الاستثماري، في مسعى للتعافي من سلسلة من الخسائر الفادحة، وفق رويترز.ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية والمقرر صدوره عند الساعة 12:15 بتوقيت غرينتش، وسط توقعات واسعة النطاق بأن يرفع المركزي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.كما من المرجح أن يتخذ البنك خطوات أولى لتقليص ميزانيته العمومية البالغة 8.8 تريليون يورو، والمتضخمة بسبب شراء الديون على مدى سنوات وتقديم قروض زهيدة التكلفة للبنوك.