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إقتصاد

كم بلغ حجم التداول على SAYRAFA؟

Lebanon 24
27-10-2022 | 11:33
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 اعلن مصرف لبنان في بيان، ان "حجم التداول على منصة Sayrafa بلغ لهذا اليوم، 30 مليون دولار أميركي بمعدل 30100 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".
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Sayrafa

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