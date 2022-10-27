دولار السوق الموازية.. على أي تسعيرة أقفل؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 36100 و36200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.

وكان قد سجل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 36250 و36350 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.