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إقتصاد
في اوروبا... أسعار الفائدة ترتفع 2%
Lebanon 24
28-10-2022
|
05:00
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قرر البنك المركزي الأوروبي، في اجتماعه اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، وذلك للمرة الثانية على التوالي بهدف كبح التضخم.
ورفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، من 1.25% إلى 2% سنويا، وأشار إلى أنه يتوقع المزيد من الرفع في أسعار الفائدة لتحقيق معدل تضخم قدره 2%.
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ووفقا لقرار المركزي الأوروبي، فقد ارتفعت أسعار الفائدة على الودائع من 0.75% إلى 1.5%، وهو أعلى مستوى منذ 2008، كذلك صعدت الفائدة الرئيسية على إعادة التمويل إلى 2% من 1.25%، لتصل إلى أعلى مستوى منذ 2009.
وقال المركزي الأوروبي في بيان: "اتخذ مجلس الإدارة قرارا اليوم ويتوقع المزيد من رفع أسعار الفائدة لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى الهدف عند 2%"."نوفوستي"
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