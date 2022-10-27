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إقتصاد

إيلون ماسك يكمل صفقة الاستحواذ على "تويتر" مقابل 44 مليارا

Lebanon 24
27-10-2022 | 23:59
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أفادت وكالة "رويترز"، أن الملياردير الأميركي إيلون ماسك أتم رسميا صفقة الاستحواذ على شركة "تويتر"، مقابل 44 مليار دولار، في وقت متأخر من مساء الخميس.
وتعين على ماسك إنهاء الصفقة بحلول الجمعة، وإلا فإنه كان سيواجه المحكمة لتخلفه عن تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي وقعه مع "تويتر".
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وكان ماسك قد تقدم بعرض دون طلب من الشركة لشراء "تويتر"، ووقع اتفاقا بهذا الشأن في أبريل الماضي، لكنه عدل عن رأيه بعد ذلك مما دفع "تويتر" لرفع دعوى قضائية ضده.
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ومع اقتراب موعد المحاكمة في هذه القضية، أذعن ماسك وأعاد إحياء خطة الاستحواذ بشرط إرجاء الإجراءات قانونية ضده.
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