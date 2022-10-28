بعد انخفاض الجنيه.. 3 بنوك مصرية تصدر شهادات بعائد 17.25 %





جاءت الخطوة التي اتخذتها بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة في أعقاب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، في وقت مبكر من الخميس.

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وتراجع الجنيه المصري على أثر ذلك بنحو 14.5 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار، بعد أن قال البنك المركزي إنه انتقل إلى "نظام سعر صرف مرن" بشكل دائم. أصدرت أكبر 3 بنوك حكومية في مصر، الخميس، شهادات إيداع لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25 بالمئة، في خطوة تهدف إلى امتصاص السيولة واحتواء التضخم بعد خفض قيمة العملة.جاءت الخطوة التي اتخذتها بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة في أعقاب رفع البنك المركزي سعر الفائدة 200 نقطة أساس، في وقت مبكر من الخميس.وتراجع الجنيه المصري على أثر ذلك بنحو 14.5 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض أمام الدولار، بعد أن قال البنك المركزي إنه انتقل إلى "نظام سعر صرف مرن" بشكل دائم.

ويأتي هذا الارتفاع تماشيا مع الإعلان عن صفقة تمويل بقيمة 3 مليارات دولار بين مصر وصندوق النقد الدولي، على مدى 46 شهرا.