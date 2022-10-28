على اي سعر افتتح الدولار صباح اليوم؟

إفتتح سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، صباح اليوم، في السوق الموازية ما بين 37300 و 37500 ليرة للدولار الواحد.

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وكان سعر الصرف قد أقفل مساء أمس ما بين 36100 و36200 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.