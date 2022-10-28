أكبر اقتصاد في أوروبا ينجو من خطر الركود.. حتى الآن

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أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن الاقتصاد الألماني نما في الربع الثالث من العام على نحو غير متوقع، إذ نجا أكبر اقتصاد في أوروبا من خطر الركود في الوقت الحالي، على الرغم من ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة.وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3%، مقارنة بالربع السابق وفقاً للأرقام المعدلة موسمياً.وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انكماشاً بنسبة 0.2%.وتمكن الاقتصاد الإسباني أيضاً من تجنب الانكماش في الربع الثالث مع نمو بنسبة 0.2%. وانخفض نمو اقتصاد البلاد بشكل حاد من 1.5% في الربع السابق، وفقًا للبيانات المؤقتة من المعهد الوطني للإحصاء (INE).