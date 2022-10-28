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إقتصاد

بعد استحواذ ايلون ماسك على "تويتر".. هذا مصير حصة الوليد بن طلال في الشركة (صورة)

Lebanon 24
28-10-2022 | 23:00
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أعلن الأمير الوليد بن طلال إنهاء تحويل حصته وحصة شركة "المملكة القابضة" في أسهم "تويتر" الحالية إلى شركة "تويتر" الخاصة الجديدة ليكونا بذلك ثاني أكبر المساهمين بالشركة.

 

ووفقا لتغريدة نشرها الملياردير السعودي فقد تم تحويل أسهم بقيمة 7 مليارات ريال سعودي (حوالي 1.866 مليار دولار) إلى شركة "تويتر" الجديدة.

 

 
 

وتم التأكيد على أن الصفقة تتماشى مع استراتيجية الاستثمار طويل الأجل التي تميزت بها شركة المملكة القابضة.

 

وفي أيار الماضي، قال الملياردير السعودي، إنه يعتقد أن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك سيكون قائدا ممتازا وسيعظم الإمكانيات الكبيرة لشركة "تويتر". وذكر أنه سيحتفظ بحصته في "تويتر"، والانضمام لرحلتها "المثيرة" على حد وصفه.

 

وذكرت وسائل إعلام أن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك تولى إدارة شركة "تويتر" بعد الاستحواذ عليها في صفقة ضخمة، وتقدر قيمة الصفقة بنحو 44 مليار دولار.

(روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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