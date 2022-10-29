بالأرقام.. التضخم في ألمانيا يصعد إلى مستويات قياسية

في شهر تشرين الأول الجاري تسارع التضخم في ألمانيا، ووفقا للتقديرات الأولية بلغ مستوى قياسي عند مستوى 10.4% على أساس سنوي، وجاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن المكتب الإحصائي الألماني.

وللمقارنة فقد صعد التضخم الشهر الجاري من مستوى عند 10% تم تسجيله الشهر السابق (أيلول 2022).

ونتيجة شهر تشرين الأول 2022 تجاوزت توقعات المحللين، فبحسب استطلاع أجرته بوابة DailyFX فإنه كان من المتوقع صعود التضخم إلى مستوى 10.1% فقط.

وقال المكتب إن التضخم في تشرين الأول الماضي صعد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 43% على أساس سنوي بعدما كان صعود أسعار الطاقة في أيلول الماضي بنسبة 43.9%.

(روسيا اليوم)