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إقتصاد

بالأرقام.. التضخم في ألمانيا يصعد إلى مستويات قياسية

Lebanon 24
29-10-2022 | 05:00
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في شهر تشرين الأول الجاري تسارع التضخم في ألمانيا، ووفقا للتقديرات الأولية بلغ مستوى قياسي عند مستوى 10.4% على أساس سنوي، وجاء ذلك بحسب بيان صحفي صدر عن المكتب الإحصائي الألماني.

 

وللمقارنة فقد صعد التضخم الشهر الجاري من مستوى عند 10% تم تسجيله الشهر السابق (أيلول 2022).

 

ونتيجة شهر تشرين الأول 2022 تجاوزت توقعات المحللين، فبحسب استطلاع أجرته بوابة DailyFX فإنه كان من المتوقع صعود التضخم إلى مستوى 10.1% فقط.

 

وقال المكتب إن التضخم في تشرين الأول الماضي صعد في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 43% على أساس سنوي بعدما كان صعود أسعار الطاقة في أيلول الماضي بنسبة 43.9%.

(روسيا اليوم)

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