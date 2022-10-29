لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

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أبقى البنك المركزي الروسي، على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، وهو إجراء متوقع يهدف إلى دعم الاقتصاد في وجه الاتجاه العالمي لارتفاع تكاليف الاقتراض.وللمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، يبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.وبعد مواجهة روسيا عقوبات غربية بسبب الهجوم على أوكرانيا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير من 9.5% إلى 20% في محاولة لمواجهة التضخم، وفق وكالة فرانس برس.ومع مؤشرات مطمئنة للاقتصاد الكلي، خفض البنك سعر الفائدة تدريجيا خلال الأشهر التالية، وتوقعت الأسواق أنه سيحافظ على المعدل عند 7.5% الجمعة.وقال بنك روسيا إنه لاحظ تباطؤا إضافيا في التضخم السنوي، وتوقع أن يصل "التضخم بنهاية العام 2022 إلى ما بين 12 و13%".