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إقتصاد
لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. المركزي الروسي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
Lebanon 24
29-10-2022
|
13:00
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أبقى البنك المركزي الروسي، على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%، وهو إجراء متوقع يهدف إلى دعم الاقتصاد في وجه الاتجاه العالمي لارتفاع تكاليف الاقتراض.
وللمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، يبقى سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
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وبعد مواجهة روسيا عقوبات غربية بسبب الهجوم على أوكرانيا، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل كبير من 9.5% إلى 20% في محاولة لمواجهة التضخم، وفق وكالة فرانس برس.
ومع مؤشرات مطمئنة للاقتصاد الكلي، خفض البنك سعر الفائدة تدريجيا خلال الأشهر التالية، وتوقعت الأسواق أنه سيحافظ على المعدل عند 7.5% الجمعة.
وقال بنك روسيا إنه لاحظ تباطؤا إضافيا في التضخم السنوي، وتوقع أن يصل "التضخم بنهاية العام 2022 إلى ما بين 12 و13%".
المصدر: العربية
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