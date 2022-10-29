"باك ديوتي فري" أعلنت انسحابها من مزايدة استثمار السوق الحرة في المطار

Advertisement

أصدرت شركة "باك ديوتي فري" ش.م.ل.، بيانا "في ضوء الافتراءات التي تم تناولها أخيرا ولا ترتكز على أي حقائق مالية أو اقتصادية، وبما أن البعض تناسى ما حصل في لبنان ماليا واقتصاديا بين العامين 2017 و 2022 وأكبر دليل امتناع الشركات العالمية عن المشاركة في المزايدة التي حصلت أخيرا".وقالت: "لذلك، تعلن الشركة أنها تمنت على وزير الأشغال العامة والنقل قبول انسحابها من مزايدة استثمار السوق الحرة في مطار رفيق الحريري الدولي، وهي المزايدة التي ربحتها الشركة في 27/9/2022".وختمت: "الشركة التي أبلغت صباح اليوم ما ورد أعلاه إلى المديرية العامة للطيران المدني شفهيا، سترسل كتابا خطيا بالانسحاب من المزايدة المذكورة أول أيام الأسبوع المقبل لتسجيله رسميا لدى المديرية العامة المذكورة ورفعه إلى وزير الأشغال العامة والنقل، ملتمسة منه قبولها، مفسحة المجال لإعادة هذه المزايدة".