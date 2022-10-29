على أي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم سعرا ما بين 36500 ليرة للمبيع و 36600 ليرة للشراء.

وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 36800 و36900 ليرة للدولار الواحد.