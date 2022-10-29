Advertisement

إقتصاد

على أي سعر أقفل الدولار مساء اليوم؟

Lebanon 24
29-10-2022 | 12:50
A-
A+
Doc-P-1005434-638026699639829637.jpg
Doc-P-1005434-638026699639829637.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم سعرا ما بين 36500 ليرة للمبيع و 36600 ليرة للشراء.
 
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً، ما بين 36800 و36900 ليرة للدولار الواحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبيرٌ يكشف أسباب ارتفاع الدولار.. ماذا قال عن "سعر الصرف"؟
lebanon 24
29/10/2022 22:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: نحن نقيّم الانفاق على أي سعر صرف؟ كيف نقوم بموازنة من دون توحيد سعر الصرف؟ إذًا ضعوا موزانة بالدولار وريحونا
lebanon 24
29/10/2022 22:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
إجراءٌ جديد في المصارف بشأن الدولار.. هكذا ستحصلون عليه
lebanon 24
29/10/2022 22:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسعار نار رغم انخفاض الدولار
lebanon 24
29/10/2022 22:02:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

سعر الصرف

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:00 | 2022-10-29
13:00 | 2022-10-29
09:40 | 2022-10-29
07:52 | 2022-10-29
06:30 | 2022-10-29
05:00 | 2022-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website