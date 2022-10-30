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إقتصاد
بشأن سلامة الطرقات وصيانتها... هذا ما قالته وزارة النقل الروسية
Lebanon 24
30-10-2022
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قالت الخدمة الصحفية لوزارة النقل الروسية إن الوزارة تدرس كل الاحتمالات لصيانة الطائرات في روسيا والحفاظ على صلاحيتها للطيران.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" يوم الجمعة أن شركة "إيرباص" أعربت في السابق عن مخاوفها بشأن سلامة طائراتها في روسيا.
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وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن "روسيا اتخذت إجراءات للتخفيف من آثار ضغوط العقوبات في أسرع وقت ممكن، وتم ضمان نقل وتسجيل الطائرات الأجنبية في السجل الروسي".
ويقول التقرير: "يتم تنظيم الحفاظ على صلاحية الطيران وسلامة الطيران على مستوى عال، وتمتلك روسيا اليوم كل الإمكانيات والمؤهلات لصيانة الطائرات والحفاظ على صلاحيتها للطيران".
وتلاحظ وزارة النقل أن هناك عددا كافيا من المؤسسات في الدولة التي لديها المقدار الضروري من الموارد والموظفين المؤهلين القادرين على التعامل مع إصلاحات متفاوتة التعقيد.
وقالت الوزارة إنها "تعمل أيضا على توسيع نطاق موردي قطع غيار الطائرات، وهذا سيضمن تمديد التشغيل الموثوق لأسطول الخطوط الجوية الروسية، وسيحل مشكلة التوظيف ويقلل من تكلفة صيانة الطائرات".
وفي الوقت نفسه، يظل ضمان سلامة الطيران هو المعيار الرئيسي الذي توجه وزارة النقل عند وضع مقترحات جديدة لتحسين تشريعات الطيران وتكييفها مع الواقع الحالي." نوفوستي "
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