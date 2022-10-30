Advertisement

إقتصاد

كم بلغ سعر صرف دولار السوق الموازية صباحاً؟

Lebanon 24
30-10-2022 | 05:22
A-
A+
Doc-P-1005618-638027259673527906.jpg
Doc-P-1005618-638027259673527906.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تراوح سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد ما بين 35700 و35800 ليرة لبنانية للمبيع مقابل الدولار الواحد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل نبيع الدولار؟ سؤال يحيّر اللبنانيين وهذا رأي الخبراء
lebanon 24
30/10/2022 15:35:01 Lebanon 24 Lebanon 24
سؤال يجمع اللبنانيين: أين هم صرافو الشارع.. وهل سيواصل الدولار انخفاضه؟
lebanon 24
30/10/2022 15:35:01 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم السّر.. هذه خطّة مصرف لبنان ليوم غدٍ بشأن الدولار
lebanon 24
30/10/2022 15:35:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نهاية الشهر.. هذا ما قد يفعله "مصرف لبنان" بشأن "الدولار"
lebanon 24
30/10/2022 15:35:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولار

لبنان

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
09:00 | 2022-10-30
06:00 | 2022-10-30
03:00 | 2022-10-30
00:00 | 2022-10-30
16:00 | 2022-10-29
14:00 | 2022-10-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website