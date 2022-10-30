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إقتصاد

دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

Lebanon 24
30-10-2022 | 10:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 36150 و36250 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 35700 و35800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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