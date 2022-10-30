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إقتصاد
على أي تسعيرة أقفل الدولار مساء اليوم؟
Lebanon 24
30-10-2022
|
17:02
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الأحد، ما بين 36150 و36250 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
وكان سعر الصرف قد سجل عصراً ما بين 36100 و36150 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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