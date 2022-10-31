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إقتصاد

أسعار النفط تتراجع.. لهذا السبب

Lebanon 24
31-10-2022 | 01:15
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بعد مخاوف من أن يؤدي توسيع قيود "كوفيد-19" في الصين إلى تقليص الطلب على الخام، تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين .

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 36 سنتا أو 0.4% إلى 95.41 دولار للبرميل، بحلول الساعة 01:51 بتوقيت غرينتش بعدما تراجعت 1.2% يوم الجمعة.

 

وهبط سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتا أو 0.3% إلى 87.67 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3% عند الإغلاق يوم الجمعة.

 

وقال ستيفن إينيس من مؤسسة إس بي آي لإدارة الأصول، إن توسيع قيود "كوفيد-19" في الصين تثير دائما مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستورد للخام في العالم.

 

وبدأت المدن الصينية في تشديد سياسة بكين المتعلقة بصفر "كوفيد-19" مع اتساع تفشي المرض في إحباط لآمال سابقة في انتعاش الطلب.

 

ولا يزال خام غرب تكساس الوسيط مدعوما بإشارات من كبار المنتجين الأميركيين بتباطؤ إنتاجية حقل بيرميان وهو أكبر حقل للنفط الصخري في أميركا.

(العربية)

 

 

 

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المصدر: العربية
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