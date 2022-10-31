بعد انسحاب روسيا من اتفاق ممر الحبوب.. تحذيرات من تضخم أسعار الغذاء عالمياً

بعد انسحاب روسيا من اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود، ارتفعت أسعار عقود القمح الآجلة.

وعلقت روسيا الصفقة بعد ضربات بطائرة بدون طيار على أسطولها البحري يوم السبت، مدعية أن إحدى الطائرات بدون طيار جاءت من سفينة حبوب تشكل جزءاً من مبادرة البحر الأسود، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقفزت أسعار القمح في شيكاغو بنسبة تصل إلى 7.7% إلى 8.9325 دولار للبوشل عند الفتح اليوم الإثنين قبل تقليص المكاسب إلى 5.9%، كما ارتفعت الذرة بنسبة 2.8% وزيت فول الصويا 3%.

وقد تؤدي النكسة الأخيرة في العرض إلى زيادة تضخم أسعار الغذاء العالمي وتفاقم الجوع إذا استمر ارتفاع الأسعار.

وتعمل تركيا والأمم المتحدة على إنقاذ الاتفاق، حتى مع قول روسيا إن أي خطوات مستقبلية لا يمكن تحديدها إلا بعد إجراء تحقيق كامل في الهجوم على أسطولها البحري.

واتفق الطرفان، إلى جانب أوكرانيا، على إبحار سفن تحمل المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية يوم الاثنين، في تحد لقرار روسيا بالانسحاب من الصفقة.

وقال مدير مبيعات السلع في شركة فيوتشرز إنترناشونال للسمسرة، جو ديفيس: "ستواصل الأمم المتحدة، إلى جانب أوكرانيا وتركيا، صفقة الحبوب على الرغم من انسحاب روسيا".

ويتوقع أن يستمر تذبذب سوق القمح، حيث ينتظر التجار المزيد من الأخبار من البحر الأسود.

وتم التوقيع على الاتفاقية، بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، في تموز الماضي، وأنهت حصاراً روسياً استمر 5 أشهر لموانئ أوكرانيا، مما أدى إلى قطع الإمدادات العالمية ورفع تكاليف الغذاء إلى مستوى قياسي.

ويهدف الاتفاق للسماح بالمرور الآمن للحبوب والبذور الزيتية - وهي من أهم صادرات أوكرانيا.

وقد أدى ممر الحبوب إلى تخفيف شح الإمدادات العالمية منذ افتتاحه قبل 3 أشهر.

(العربية)