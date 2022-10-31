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إقتصاد

في هذا البلد العربي.. ارتفاع الدين العام إلى 41.7 مليار دولار

Lebanon 24
31-10-2022 | 09:00
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خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ارتفع رصيد الدين العام المستحق على الأردن ثلاثة بالمئة إلى 29.6 مليار دينار (41.7 مليار دولار) مقارنة مع 28.7 مليار دينار في نهاية 2021.

 

وأظهرت الإحصاءات التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أمس الأحد، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية آب بلغ 14 مليار دينار والدين الخارجي نحو 15.58 مليار دينار.

 

وبهذا تصل نسبة الدين العام الأردني إلى 87.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

 

وأعلنت وزارة المالية مطلع العام الماضي عن تغيير منهجيتها في احتساب الدين العام بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي بحيث يتم استثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي والبالغة ما يتجاوز سبعة مليارات دينار.

 

واعتمدت الحكومة مفهوم دين الحكومة العامة، والذي يعتبر الدين من صندوق استثمار أموال الضمان والبلديات والهيئات المستقلة دينا من مؤسسات تابعة للحكومة.

(سكاي نيوز)

 

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المصدر: سكاي نيوز
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