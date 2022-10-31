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إقتصاد
سعر صرف الدولار يرتفع... كم سجّل عصر اليوم؟
Lebanon 24
31-10-2022
|
10:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 36500 و36550 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
وكان دولار السوق الموازيّة تراوح صباحاً، ما بين 36200 و36300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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