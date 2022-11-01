23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
في مصر... أسعار الذهب تسجل أرقاما قياسية
Lebanon 24
01-11-2022
|
00:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت أسعار الذهب في مصر ارتفاعات قياسية منذ ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث وصلت الزيادة في سعر الغرام إلى 130 جنيها.
وقال أمير رزق، الخبير في مجال الذهب، إن سعر غرام الذهب ارتفع بمقدار 130 جنيها خلال حوالي 72 ساعة، أي منذ زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث تجاوز الدولار الـ 24 جنيها.
Advertisement
وأضاف رزق، أن سعر غرام الذهب عيار 21 زاد منذ ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الخميس الماضي بمقدار 130 جنيها، حيث كان سعر الغرام 1100 جنيه، ثم ارتفع إلى 1230 جنيها، وهو السعر الحالي بالأسواق والصاغة.
وأوضح أن سعر غرام الذهب عيار 24 زاد من 1266 جنيها إلى 1406 جنيهات خلال حوالي 72 ساعة بارتفاع يصل إلى 140 جنيها، في حين زاد سعر غرام الذهب عيار 18 بمقدار 110 جنيهات، حيث كان 950 جنيها ثم ارتفع إلى 1060 جنيها.
وأوضح أن سعر الجنيه الذهب سجل زيادة تقدر بـ 1000 جنيه، حيث كان سعر الجنيه الذهب 8900 جنيها، وأصبح الآن بالأسواق 9840 جنيها.
ونصح رزق بعدم شراء الذهب إلا للضرورة في ظل اضطراب الأسواق حاليا، والانتظار حتى صدور قرار الفيدرالي الأمريكي في 19 نوفمبر والذي من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة، وهو ما سيؤدي إلى هرولة المستثمرين نحو الدولار، وسيهوى سعر الذهب بحوالي 100 دولار في الأونصة، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية بالأسواق المصرية مبالغ فيها وهناك بعض التجار يستغلون المستهلك.
" القاهرة 24"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟
06:15 | 2022-10-31
31/10/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة طارئة من الصرّافين.. هل سينخفض الدولار غداً؟
Lebanon 24
خطوة طارئة من الصرّافين.. هل سينخفض الدولار غداً؟
17:00 | 2022-10-31
31/10/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الدولار.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
بشأن الدولار.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
06:45 | 2022-10-31
31/10/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبرٍ سارّ عن الكهرباء.. ما حصل مساء اليوم مهمّ جداً
Lebanon 24
آخر خبرٍ سارّ عن الكهرباء.. ما حصل مساء اليوم مهمّ جداً
16:02 | 2022-10-31
31/10/2022 04:02:44
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... هذا ما سيحصل غداً بشأن التعرفة الجديدة
Lebanon 24
خبر مهمّ عن الكهرباء... هذا ما سيحصل غداً بشأن التعرفة الجديدة
10:32 | 2022-10-31
31/10/2022 10:32:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
03:04 | 2022-11-01
ارتفاع إضافي بسعر الدولار.. هكذا افتتحت صباحا السوق الموازية
03:00 | 2022-11-01
دولة عربية غير متوقعة ستتصدر العالم العربي في 2023 بالنمو الاقتصادي
17:00 | 2022-10-31
التضخّم في بولندا يُسجّل رقما قياسياً
16:00 | 2022-10-31
متى سيتمّ توقيع إتفاقية التجارة الحرة بين البحرين وإسرائيل؟
15:30 | 2022-10-31
قطر تسعى لأن تصبح أكبر تاجر للغاز الطبيعي المسال في العالم
15:00 | 2022-10-31
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه.. على أي تسعيرة أقفل؟
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
01/11/2022 11:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
01/11/2022 11:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
01/11/2022 11:00:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact