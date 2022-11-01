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إقتصاد

أسعار الفائدة في روسيا... قرار جديد للمصرف المركزي

Lebanon 24
01-11-2022 | 06:00
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قرر البنك المركزي الروسي، خلال اجتماع مجلس إدارته، اليوم الجمعة، الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه الحالي البالغ 7.5% سنويا، الأمر الذي توقعه معظم الخبراء والمحللين.

وقالت الهيئة التنظيمية في بيان: "في 28 أكتوبر 2022 قرر مجلس إدارة بنك روسيا (المركزي الروسي) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.50% سنويا". وجاء القرار متوافقا مع توقعات معظم الخبراء الذين تم استطلاعهم قبل اجتماع البنك المركزي الروسي اليوم.
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وتوقع المركزي الروسي أن يبلغ متوسط سعر الفائدة الرئيسي مستوى 10.6% سنويا في عام 2022، وفي حدود 5% - 6% في العام 2025، وفقا للتوقعات على المدى المتوسط. 

وفيما يلي أبرز التوقعات الاقتصادية لروسيا: 

- التضخم في نهاية 2022 من المتوقع أن يكون في نطاق 12% - 13%، وفي العام 2023 عند مستوى 5% - 7%، وعند 4% في العام 2024.

- من المتوقع تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% - 3.5%، وفي النصف الثاني من العام 2023 يتوقع أن ينتقل الاقتصاد إلى النمو، وفي العامين 2024 و2025 يتوقع أن ينمو بنسبة 1.5% - 2.5% سنويا.

- متوسط سعر برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" (Urals) في العام 2022 سيكون عند مستوى 78 دولارا - 80 دولارا للبرميل، وفي العامين 2023 و2024 عند مستوى 70 دولارا و60 دولارا على التوالي."تاس"

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