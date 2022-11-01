بنسية 8.3%... التضخم يرتفع في اميركا



سجل التضخم في الولايات المتحدة ارتفاعا ليصل إلى ثمانية وثلاثة أعشار في المئة للشهر الثاني على التوالي نتيجة انخفاض أسعار الوقود، فيما تبقى الخدمات الأساسية أكثر تكلفة.



في وقت حذرت وزيرة الخزانة من احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي مرحلة انكماش وارتفاع أسعار الوقود نتيجة العقوبات ضد روسيا."ٌRT"

Advertisement