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إقتصاد

أسعار النفط تعمق مكاسبها

Lebanon 24
01-11-2022 | 14:00
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ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد تسجيلها خسائر في الجلسة السابقة، بعد أن طغى ضعف الدولار على اتساع نطاق قيود "كوفيد-19" في الصين مما زاد من مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
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وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 1.41 دولار، أي 1.52%، إلى 94.22 دولار للبرميل. 

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي 1.24 دولارا إلى 87.77 دولار للبرميل.

ويجعل الدولار الضعيف النفط أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويعكس في المعتاد رغبة أكبر من المستثمر في المخاطرة.

المصدر: العربية
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