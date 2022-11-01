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إقتصاد

3 جيوش و"وول مارت" و"أمازون".. هؤلاء هم أكبر أرباب العمل في العالم!

Lebanon 24
01-11-2022 | 17:00
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في الوقت الذي تعد فيه "وول مارت" الأميركية الشركة الأولى في العالم من حيث أعداد الموظفين، والذي يزيد عن متوسط عدد السكان في أكثر من ربع دول العالم، لا تعتبر الشركة الكيان الأكثر توظيفاً للعمالة عالمياً.
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وقدرت أحدث بيانات شركة التجزئة الأميركية العملاقة عدد العاملين فيها بنحو 2.3 مليون، فيما تعد شركة أمازون أكثر الشركات التكنولوجية توظيفاً للعمالة، إلا أنها بعيدة نوعاً ما عن "وول مارت"، بالرغم من احتلالها المركز الثاني بقوة عاملة قوامها 1.6 مليون شخص، إلا أن هناك قطاعا واحدا لا يزال يتفوق على الأنشطة التجارية.

وتحتل وزارة الدفاع الهندية صدارة الترتيب لأكبر أرباب العمل في العالم. من خلال الجمع بين أفراد الخدمة النشطين والاحتياطيين والموظفين المدنيين، إذ يصل العدد الإجمالي للموظفين إلى 2.92 مليون متقدماً على نظيرتها في الولايات المتحدة، وزارة الدفاع، وفقاً للبيانات التي جمعتها "Statista"، واطلعت عليها "العربية.نت".

وفي الصين، يوظف جيش التحرير الشعبي (الذي لا يشمل الوظائف المدنية) حوالي 2.5 مليون شخص.

المعادل الصيني لوزارة الدفاع الأميركية، قد يكون لدى اللجنة العسكرية المركزية ما يصل إلى 6.8 مليون شخص في وظائفها، على الرغم من أن هذا الرقم لا يعتبر موثوقاً بدرجة كافية ليتم إدراجه في هذه القائمة.

واستحوذت الشركات على نصف القائمة لأكثر أرباب العمل توظيفاً، إذ جاءت شركة "تشاينا ناشيونال بتروليوم"، خلف "أمازون" مباشرة بـ 1.45 مليون موظف، فيما جاءت شركة "فوكسكون" المصنعة لهواتف آيفون من "أبل" في المركز الأخير بـ 1.29 مليون موظف.

 
(العربية)
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